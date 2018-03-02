İstanbul'un "utangaç sakinleri" objektife yansıdı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerinin, birçok noktaya yerleştirilen fotokapanlarla elde ettiği görüntü ve fotoğraflar, İstanbul'un yaban hayatı konusunda sürdürülen çalışmalara rehberlik ediyor.

Yaban hayatıyla ilgili yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynayan fotokapan görüntüleri, kentin utangaç sakinlerinin genel kanının aksine sayılarının hiç de azımsanmayacak düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Kentin yüzde 44'ünü oluşturan ormanlarda yaşayan karaca, tilki, yaban domuzu, porsuk, kızılgeyik ve çakal gibi hayvanlar, doğal ortamlarında fotokapanlara adeta poz veriyor.

4 bin 770 tür tespit edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, yaban hayatının devamı için İstanbul'da 2015 yılında biyolojik çeşitlilik izleme projesi başlattıklarını belirtti.

Proje ile kentteki flora ve fauna kapsamında tür tespitleri yapılıyor. Sonuç aşamasına gelinen projede, şimdiye kadar 4 bin 770 tür tespit edildi. Tespit edilen türlerin bin 937'si fuanaya ait.

Doğan, 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü olduğunu anımsatarak, sadece 3 Mart'ta değil her zaman doğaya karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

"Bunların korunmasıyla ilgili olarak toplumsal duyarlılığı artırmak için ilkokullarda eğitimler veriyoruz, avcılar için kurslar düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz. Vatandaşların ilgisini çekmek için afişler hazırlıyoruz, duyurular yapıyoruz. Toplumsal duyarlılığı ve bilinci arttırmaya çalışıyoruz."

"Yaban hayatına müdahale edilmemeli"

Doğan, yaban hayatına müdahale edilmemesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara önerimiz, yaban hayatını kendi haline bırakmaları ve müdahale etmemeleri. Hiçbir hayvanın yuvasına dokunmamaları, buldukları yavruları yerinde bırakmaları, eğer yaralı hayvan varsa bunlara sahip çıkarak bizler veya veteriner fakülteleriyle iletişime geçerek, hayvanların tedavilerinin sağlanması konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kaçak av yapanları uyarmalarını ve bunları bize bildirmelerini bekliyoruz. Bunların haricinde, vatandaşlarımızdan yaban hayatına hiçbir müdahale beklemiyoruz."

"Kuzey ormanlarında çok canlı bir yaşam var"

İstanbul'un bir metropol olduğunu dile getiren Doğan, "İstanbul'un yüzde 44'ü ormanlık alan. Bunu çok kişi bilmez. İstanbul'un özellikle kuzey ormanlarında çok canlı bir yaşam var. İstanbul'da yaban hayatı olarak özellikle kızılgeyik, karaca, tavşan, yaban domuzu, çakal, tilki, porsuk ve benzeri, ciddi bir yaban hayatı popülasyonu ve hareketliliği var. Tabii bunu insanlarımız çok fazla göremiyor. Biz bunu fotokapanlarla zaman zaman izlediğimiz için bilgi sahibiyiz" dedi.

"Hayvanlar tedavi edilip doğaya bırakıldı"

Dünya Yaban Hayatı Günü'nü kutlayan Doğan, yaban hayatının sürekliliği için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl bin 200'ün üzerinde yaralı yabani hayvanın kendilerine geldiğini belirten Doğan, "Bu hayvanların büyük bölümü, tedavi edilip doğaya bırakıldı. Doğaya dönemeyecek olanlar da birlikte çalıştığımız hayvanat bahçelerinde yaşamlarını devam ettiriyor, bir kısmı da bizim üretim istasyonlarımızda ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA