İstanbul'un nüfusu 129 ülkeyi geride bıraktı

Anadolu Ajansı muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu oluşturdu.

İstanbul'un nüfusuna 5 yılda 868 bin 764 kişi eklendi. Bu dönemde nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükselen İstanbul, 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı.

Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul'un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

Ülkeler Nüfus (milyon)

Çad 14,9

Somali 14,7

Gine 12,7

Güney Sudan 12,6

Ruanda 12,2

Küba 11,5

Tunus 11,5

Belçika 11,4

Benin 11,2

Yunanistan 11,2

Bolivya 11,1

Haiti 11

Burundi 10,9

Dominik Cumhuriyeti 10,8

Çekya 10,6

Portekiz 10,3

İsveç 9,9

Azerbaycan 9,8

Macaristan 9,7

Ürdün 9,7

Belarus 9,5

BAE 9,4

Honduras 9,3

Tacikistan 8,9

Sırbistan 8,8

Avusturya 8,7

İsviçre 8,5

İsrail 8,3

Papua Yeni Gine 8,3

Togo 7,8

Sierra Leone 7,6

Hong Kong 7,4

Bulgaristan 7,1

Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 6,9

Paraguay 6,8

El Salvador 6,4

Libya 6,4

Nikaragua 6,2

Lübnan 6,1

Kırgızistan 6

Türkmenistan 5,8

Danimarka 5,7

Singapur 5,7

Finlandiya 5,5

Slovakya 5,4

Kongo 5,3

Norveç 5,3

Eritre 5,1

Kosta Rika 4,9

Filistin 4,9

İrlanda 4,8

Orta Afrika Cumhuriyeti 4,7

Liberya 4,7

Yeni Zelanda 4,7

Umman 4,6

Moritanya 4,4

Hırvatistan 4,2

Kuveyt 4,1

Moldova 4,1

Panama 4,1

Gürcistan 3,9

Portoriko 3,7

Bosna Hersek 3,5

Uruguay 3,5

Mongolya 3,1

Arnavutluk 2,9

Ermenistan 2,9

Jamaika 2,9

Litvanya 2,9

Katar 2,6

Nambiya 2,5

Bostvana 2,3

Lesoto 2,2

Gambiya 2,1

Slovenya 2,1

Makedonya 2,1

Gabon 2

Gine Bisav 1,9

Latviya 1,9

Bahreyn 1,5

Swaziland 1,4

Trinidad ve Tobago 1,4

Ekvator Ginesi 1,3

Estonya 1,3

Morityus 1,3

Timor-Leste 1,3

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1,2

Cibuti 1

Fiji 0,9

Reunion 0,9

Butan 0,8

Komor Adaları 0,8

Guyana 0,8

Makao 0,6

Lüksemburg 0,6

Karadağ 0,6

Solomon Adaları 0,6

Surinam 0,6

Batı Sahra 0,6

Yeşil Burun 0,5

Bahamalar 0,4

Belize 0,4

Brunei 0,4

Guadölup 0,4

Maldivler 0,4

Malta 0,4

Martinik 0,4

Barbados 0,3

Fransa Ginesi 0,3

Fransız Polonezyası 0,3

İzlanda 0,3

Yeni Kaledonya 0,3

Vanuatu 0,3

Kurasao 0,2

Guam 0,2

Saint Lucia 0,2

Samoa 0,2

Sao Tome ve Principe 0,2

Antigua ve Barbuda 0,1

Aruba 0,1

Dominik 0,1

Grenada 0,1

Kiribati 0,1

Mikronezya 0,1

Saint Kitts ve Nevis 0,1

Saint Vincent ve Grenadinler 0,1

Seyşeller 0,1

Tonga 0,1

Virgin Adaları 0,1