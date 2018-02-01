İstanbullular toplu taşımada tercihlerini yaptı

İstanbulluların, toplu taşıma araçlarını değerlendirdiği ankette ilginç detaylar var.

Metro en güvenli... Metrobüs en temiz... Tramvay personeli de en kibar seçildi.

Minübüs ise, hız hariç tüm kriterlerden sınıfta kaldı.

7 kriterde soru soruldu.

Ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Kimi geçer not aldı, kimi sınıfta kaldı.

Ankete göre, İstanbul halkı en çok otobüs, minibüs ve metrobüsü kullanıyor.

En az kullanılan ise vapur.

Metro hızlı oluşunun yanı sıra güvenliğiyle de ön planda.

Araştırmaya göre en güvenli toplu ulaşım aracı metro. İstanbullular metroya gönül rahatlığıyla biniyor.

İstanbullu toplu ulaşım personelinin kibarlığına da önem veriyor. Bu konuda tam not alansa tramvay

İstanbullu minibüsü sıkça kullanıyor ama en çok da ondan şikayetçi.

Hız hariç tüm kriterlerden sınıfta kaldı minibüs.

Ankete göre metrobüs de İstanbullulardan geçer not alan toplu taşıma araçları arasında...

Temizlik acısından diğerlerine fark atan toplu ulaşım aracıysa metrobüs.

Temizlik açısından diğerlerinden daha hijyenik buluyorum metrobüsü.

İstanbul halkı en çok metro ve Marmaray'a güveniyor

İstanbul halkı en çok otobüs, minibüs ve metrobüsü kullanıyor

Minibüs ız hariç tüm kriterlerden sınıfta kaldı.

Metrobüs geçer not aldı.

İstanbullu, metrobüsü daha temiz buluyor

Kaynak: TRT Haber