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İstanbullular erguvanların muhteşem seyrine doyacak

İstanbullular, 26 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında, boğaz turları, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri eşliğinde erguvanların seyrine doyacak.

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İstanbullular erguvanların muhteşem seyrine doyacak

İstanbullular, 26 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında, boğaz turları, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri eşliğinde erguvanların seyrine doyumsuz bir geziye çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nin simge çiçeklerinden erguvan, İstanbul ve İstanbullularla bir kez daha buluşuyor. Erguvan ağaçları, mor renkli çiçekleriyle İstanbul Boğazı'nı bir kez daha süslüyor.

Belediye, baharın müjdecisi erguvanları, kentte çeşitli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda 26 Mayıs'a kadar düzenlenecek etkinliklerle İstanbullular, söyleşiler, şiir ve müzik dinletileri eşliğinde gerçekleştirilecek boğaz turlarında erguvanların seyrine doyacak.

İstanbul Erguvan Festivali kapsamında düzenlenecek turlar sayesinde İstanbullular, erguvanların muhteşem güzelliklerini yakından görme fırsatı yakalayacak. Her gün, günde 2 kez düzenlenecek turlar ücretsiz yapılacak.

Birinci tur, Eminönü iskelesinden saat 11.00'de başlayacak, saat 14.00'de sona erecek. Beşiktaş Barbaros iskelesinden saat 11.20'de kalkacak gemi, aynı iskeleye saat 13.25'te varacak, Üsküdar iskelesinden saat 11.35'te başlayacak tur da saat 13.40'ta tamamlanacak.

Erguvan turlarının ikincisi ise Eminönü iskelesinden 15.00-18.00 saatlerinde, Beşiktaş Barbaros iskelesinden 15.20-17.25 saatlerinde, Üsküdar iskelesinden de 15.35-17.40 saatlerinde yapılacak.

Etiketler: İstanbul, İstanbul boğaz turları, erguvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istanbul boğazı, İstanbul Erguvan Festivali
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