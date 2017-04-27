İstanbul'daki sahipsiz kedi-köpek sayısı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, kent genelinde sahipsiz 130 bin köpek ve 125 bin de kedi bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayvanların bakım, beslenme ile tedavi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 2. Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyonu Çalıştayı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Coşkun, sokak hayvanlarının tedavileri ve hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik 6 bakım evi bulunduğunu kaydeden Coşkun, şu bilgileri verdi:

"İstanbul genelinde geçen sene belirlediğimiz sayılara göre sahipsiz 130 bin köpek, 125 bin kedi bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bütün stratejilerimizi bu sayılara göre belirlemekteyiz. Bu popülasyonun gerek hayvan sağlığı ve refahı gerekse insan ve çevre sağlığı noktasında makul sayıya inmesi için tek çözüm noktamız kısırlaştırma. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman İngiltere'deki model, 7 gün bakım evinde tutuluyor, sekizinci gün uyutulabiliyor. Almanya'da 28 gün. 29. gün sahip bulunamazsa öldürme eğilimli bir politikaları var. Bizdeki sistem yaşatma noktasında al kısırlaştır, aşıla, işaretle, tekrar aldığın ortama bırak. Geçen sene 27 bine yakın sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 56 bin sahipsiz hayvan tedavi edildi."

Veteriner Hizmetleri Müdürü Coşkun, hem kamu hem de özel sektörde sahipsiz hayvanlara yönelik ne tür çalışmaların yapılacağı konusunun tartışılacağını çalıştayın sonunda bir rapor hazırlanacağını kaydetti.

Çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu'nun yanı sıra İstanbul'daki 39 ilçenin veterinerlik hizmetleri yetkilileri ile bazı üniversitelerin veterinerlik fakültelerinden öğretim üyeleri katıldı.

Çalıştayda, sahipsiz hayvanların karşılaştığı sorunlar, bunlara karşı çözüm önerileri ve sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon çalışmaları konuşuldu. Hayvanlara yapılan aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım çalışmaları ve beslenme hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler verilirken, hayvanların hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda öneriler dinlendi.