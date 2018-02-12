İstanbul'da geri dönüşüm fuarı

"14. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul", 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle Tüyap Beylikdüzü fuar alanında düzenlenecek fuara bu yıl, hem geri dönüşümün çevre ve ekonomi üzerindeki önemine hem de atık yönetimine dikkati çekmek amacıyla bilet yerine metal, cam, plastik veya karton ambalaj atığı ile girilecek.

Geri dönüşüm makinelerinden atık bertaraf teknolojilerine, çöp ayrıştırma sistemlerinden yeni nesil çevre temizlik araçlarına, su ve atık su arıtmadan biyoenerjiye kadar tüm sektörel yeniliklerin bir arada sergileneceği REW İstanbul 2018, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcı firma ile ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Fuarda; katı atık, su ve atık su, arıtma çamurları, atık gaz, yeşil enerji, genel ekipmanlar, kentsel çevre temizlik araç ve gereçleri, ölçme ve ayar teknolojileri, gürültü ve toprak kirliliği, hizmet ve servis ile kaza önleme, iş güvenliği ve risk yönetimi ile bilim araştırma ve geliştirme ana kategorilerinde yüzlerce yenilik bir arada sergileniyor.

Fuar katılımcılarını pek çok yenilik bekliyor

Atıklarını enerjiye ve yeniden hammaddeye dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KOBİ'ler ile bunları çatısı altında bulunduran organize sanayi bölgeleri, çevre sorumluluğu bulunan belediyeler, atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri, çevre teknolojilerinde kullanılan makine, malzeme ve ekipman üreticileri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile yeni pazarlara açılmayı hedefleyen yatırımcılar, beklediklerinden çok daha fazlasını REW İstanbul 2018'de bulabilecek.

Uluslararası REW İstanbul fuarında, sektörel yeniliklerin yanı sıra geleneksel hale gelen konferanslara da ev sahipliği yapacak.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye, "www.rewistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA