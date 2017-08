İstanbul, unutulmaz gastronomi şölenine imza atacak

"Dünya gastronomi başkenti" olmaya aday İstanbul, 21-24 Eylül'de Gastronomist 2017'ye ev sahipliği yapacak.

Fatih Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyenin katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, tamamen geleneksel mutfak kültürleri üzerine gerçekleştirilecek Türkiye’deki ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyor.

Dünya mutfaklarının kıtalar arası katılımlarla temsil edileceği, konuk ülkelerden geleneksel reçete sunumları, sokak lezzetleri, Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan sunumlar, tadım atölyeleri ve paneller gibi birçok katmanlı etkinliğin yer aldığı Türkiye projesi olarak öne çıkan Gastronomist 2017, dünyanın geleneksel mutfaklarını İstanbul’a taşıyacak.

Konuk ülkeler İtalya, İspanya, Çin ve Japonya ile birlikte ev sahibi Türkiye, etkinlik süresince geleneksel mutfaklarından örnekleri ve sokak lezzetlerini sunarak unutulmaz bir gastronomi şölenine imza atacak.

Organizasyonda, dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, "Türkiye’nin et profesörü" olarak tanınan Cüneyt Asan ve ünlü kıtaları aşmış Brezilyalı et ustası Andre Lima de Luca birlikte bir şov gerçekleştirecek.

Yeni nesil ulusal şeflerden Hazer Amani, siyez buğdayı üzerine çalışmaları ile tanınan Mustafa Afacan’ın gerçekleştirecekleri "Anadolu’nun Genetiğiyle Oynanmamış Buğdayları"; Yunan mutfağı uzmanı şef Maria Ekmekçioğlu ile Egeli yemek araştırmacısı ve gazeteci Nedim Atilla’nın düzenleyecekleri "İki Yaka Bir Mutfak" ve Hintli şef Abhishek Singh’in sergileyeceği "Hindistan’dan Sıradışı Bir Ekmek" başlıklı "cooking showlar" da dikkati çeken etkinlikler arasında yer alıyor.

Program kapsamında Mutfak Dostları Derneği öncülüğünde Aya İrini’nin tarihi atmosferinde geleneksel mutfakları ele alan bir dizi panel düzenlenecek.

Yerel mutfaklar uluslararası gastronomi camiasının beğenisine sunulacak

İspanya, Fransa, İsrail, Rusya, İtalya, Japonya, Çin, Bosna Hersek, Avustralya, Güney Afrika, Kazan Tataristan, Hindistan, Azerbaycan ve İsviçre gibi birçok ülkeden yoğun bir uluslararası katılımın beklendiği Gastronomist 2017, Greg Malouf, Anissa Helou, Sebastien Ripari, Michel Godet, Susan Loomis, Janna Gur, Maria Jose Sevilla, Alica Rios, Christian Plumail, Carianne Wilkinson, Rizida Khusainova gibi isimleri "Gastronomik Paylaşımlar" başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak ağırlayacak.

Programın en renkli etkinliklerinden biri de Türkiye’nin iş, kültür, sanat ve yazın dünyasından önemli isimlerin katılacağı yemek temalı sohbetler olacak. "Yemek Sohbetleri", "Patron Yemekleri", "Osmanlı Saray Yemekleri" ve "Sanat İçin Yemek" başlıklı oturumlar, gastronominin farklı disiplinlerden beslenen evrensel bir kültür dili olduğunu ortaya koyacak.

Türkiye’nin tüm dünyada tanınan ya da tanınmayı hak eden, her biri çok değerli, her biri keşfedilmeyi bekleyen yerel mutfakları, Gastronomist 2017 ile uluslararası gastronomi camiasının beğenisine sunulacak. Her bir kent mutfağı, Ayasofya Meydanı'’nda kurulacak açık alanda yerini alacak.