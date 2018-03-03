Isparta'da yüzlerce araçla Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Isparta'da, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kavşağı'nda toplanan grup, harekata destek verdi.

Konvoya katılanlar meydanda bulunan Kızılay çadırında güvenlik güçleri için kan bağışında bulundu. Taksi şoförü Mehmet Kuşçu da aracının arkasına yazdırdığı "Şehit Ailesine ve Gazilere Ücretsizdir" yazısıyla harekata destek verdi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, ülkenin içinde bulunduğu koşullara destek vermek için her zaman hazır olduğunu söyledi.

Millet olarak tarih boyunca yaşanılan her zorlukta bu birlikteliğin, bütün güçlüklerin üstesinden gelinmesine aracı olduğunu aktaran Günaydın, " Biz millet olarak ne zaman sıkıntıya düşüyorsak, ne zaman bir birliktelik gerekiyorsa, bunu çok iyi gerçekleştiriyoruz. Çok önemli olan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla yürütülüyor."dedi.

Konvoya yüzlerce araç katıldı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da Mehmetçik'e destek amacıyla oluşturulan konvoya yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

"Bir kan, bir can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Tural, "Vereceğimiz kanlar, terör örgütleriyle mücadelede yaralanan güvenlik güçlerimize ulaşması için." ifadelerini kullandı.

Konvoyun turu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA