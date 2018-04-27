Isparta'da gül hasadı, havaların ısınmasıyla bu yıl erken başladı

Isparta, dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılıyor. Türkiye'deki gül üretiminin ise yüzde 82'sini karşılıyor.

Şehirde, havaların iyiye gitmesiyle yeni sezon hasadı erken başladı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye'de gül denildiğinde Isparta, Isparta denildiğinde de gülün akla geldiğini söyledi. Günaydın, şöyle konuştu:

"İlimiz gül yağı üretiminde de birinci sırada. 2016 yılında gül ve gül ürünlerinden toplam 36 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişiz. 2017 yılında bu ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artırarak 43 milyon dolara çıkarmışız. Gülü çiftçimiz sadece ekonomik değer olarak değerlendirmiyor. Aynı zamanda bahçelerimiz turizm amaçlı kullanılmaya da başlandı ve önemli rakamlarda yerli ve yabancı turist ilimize, ilçelerimize, köylerimize gelerek gül tarlalarında gül topluyor."

Geçen yıl 250 bin kişi gül turizmi için Isparta'yı ziyaret etti. Günaydın, bu sene ziyaretçi sayısını 500-600 binlere çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Herkes gül toplama faaliyetiyle tanışsın

Günaydın, herkesin Isparta'ya gelip gül toplama faaliyetiyle tanışmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu yıl 11-15 Mayıs tarihleri arasında önemli bir gül festivalini gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivale de yurt dışından, özellikle Uzakdoğu'dan 20'ye yakın gazeteciyi davet ettik. Uzakdoğu'dan gelen turist sayısını artırmak için de bu faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu festivallerin bize katısı ve faydası olacak. Bu nedenle bu yıl düzenleyeceğimiz gül festivaline de vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, bu sezon gül rekoltesinde artış olacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sektörün tarihinde en erken başlayan hasat mevsimlerinden birini yaşıyoruz. Hem kalite hem de verim açısından mükemmel bir ürün elde ediyoruz. Bu yönüyle bakıldığında erken başlaması avantaj olarak görülüyor. Rekoltedeki artış oranı bundan sonraki hava şartlarına paralel olarak belirlenecektir. Ortalama yüzde 20'lik bir artış olursa biz 9 bin ton ortalamasında gül çiçeği hasadı bekliyoruz. Bu da sektör, sanayici açısından hatta dünyanın tüketimine de baktığımız zaman da iyi bir rakamdır."

Kaynak: AA