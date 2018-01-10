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Isınmak için samandan ev yaptılar

Kütahya Domaniç ilçesinde yaşayan çift, ısınma sorunu olan 150 metrekare büyüklüğündeki apartman dairesinden vazgeçerek 9 yıl önce, 160 balya samandan yaptıkları eve taşındı.

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Isınmak için samandan ev yaptılar

Uludağ eteklerinde bulunan Domaniç'e bağlı Muratlı köyünde yaşayan Naim ve Feride Gün çifti, balya saman ve ahşaptan yapılan evlerinde kışı 3 ton odunla çıkarıyor. 

Naim Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce 150 metrekarelik apartman dairesinde ısınma sorunu yaşamaları üzerine oğlu Mehmet'ten araştırma yapması için yardım istediğini söyledi.

Oğlunun internette yaptığı araştırmanın ardından "saman ev" yapmaya karar verdiklerini belirten Gün, "Yaklaşık 40 yıldır betonarmeden yaptığımız evde yaşıyorduk. Oğlum bana samandan ev yapacağını söylediği zaman 'oğlum samandan ev olur mu?' diye tepki gösterdim. Bana 'ben yapayım da sen gör baba' dedi. Evin yapımına başladı ve bitirdi. 9 yıldır bu evde oturuyoruz ve çok memnunuz." diye konuştu.

Gün, buranın Uludağ'ın etekleri olduğunu ve yılın büyük bölümünün soğuk geçtiğini belirterek, "Şu anda sabah yaktığımız soba akşama kadar evi sıcak tutuyor. Yaklaşık 3 ton odunla kışı geçiriyoruz. Az bir yakıtla ısınıyor. Isınmada yüzde 50 tasarruf sağladık. Daha önce şüpheyle baktığım evin konforunu hiçbir yerde bulamadım." ifadelerini kullandı. Gün, evin çevre düzenlemesini kendi imkânlarıyla yaptığını sözlerine ekledi.

160 balya saman kullanıldı

Samandan yapılan evin hem ilgi gördüğünü hem de şaşkınlıkla karşılandığını anlatan Gün, "Evin yapımında 160 balya saman kullandık. Bizler, çiftçi olduğumuz için mevcut samanı kendi balyalarımızı değerlendirdik. Dış cephede kendi köyümüzden çıkarılan kayrak taşını kullandık. Evin zemini için de laminant parke, çatı kaplaması için de sac kullanıldık. Yapımını yaklaşık bir ayda bitirdiğimiz evin 9 yıl önceki maliyeti 7 bin 500 lira." dedi. Eşi Feride Gün de yaşadıkları saman evin yazın serin, kışın sıcak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: saman ev, Kütahya, domaniç
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