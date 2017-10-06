İşe bisikletle gidip geliyor

Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı 65 yaşındaki Kurban Oluz, makam aracının yanı sıra kendisine ait 3 aracı kullanmayarak iş yerine bisiklet ile gidip geliyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Kurban Oluz'un bir süre önce trafik yoğunluğu sebebiyle zaman zaman ulaşımda tercih ettiği bisiklet kullanma alışkanlığı tutkuya dönüştü.

Kendisi için vazgeçilmez olan bisikletiyle şehirde gezip hem sağlıklı yaşama dikkati çekmeyi hem de gençlere örnek olmayı hedefleyen Oluz, artık iş yerine de bisiklet ile gidiyor.

Her gün evinden iş yerine kadar pedal çeviren Oluz'un makam aracı ve kendisine ait 3 araç yerine bisiklet tercihinde bulunması vatandaşların takdirini topluyor.

Kurban Oluz yaptığı açıklamada, Iğdır İl Genel Meclisindeki görevine başlamadan önce yıllarca iş yerine bisikletle gidip geldiğini söyledi.

Toplumu bisiklet kullanmaya teşvik etmek istediğini dile getiren Oluz, "Bisiklet kullanarak hem yaşıtlarıma örnek oluyorum hem de gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyorum." dedi.

Iğdır'ın küçük bir il olmasına rağmen motorlu araç sayısının fazla olduğuna değinen Oluz, "Yıllardır gözlemliyorum, kentte araç park etmek büyük bir sorun haline geldi. Önceleri araç park etme sorunu yaşadığımdan bisiklet kullanmaya başlamıştım. Sonra bisiklet tutku haline geldi." diye konuştu.

"Biz bunu ailece kültür haline getirdik"

Ailesindeki fertlerinin çoğunun işe gidiş gelişlerde bisiklet kullandığını anlatan Oluz, "Biz bunu ailemizde kültür haline getirdik. Ben iş yerime bisikletle gidiyorum. Daha sonra ben bisikletten iniyorum, oğlum bisikleti alıp gideceği yere gidiyor. Biz bunun il genelinde yaygın hale getirilmesi için örnek olmaya çalışıyoruz. Meclis başkanı seçildikten sonra bunu terk etmedim." dedi. AA