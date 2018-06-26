İş bulamayınca kendi şirketini kurdu

Evli ve 3 çocuk annesi Nermin Akkoç, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak ve ev ekonomisine destek olmak için iş aramaya başladı.

Sürekli geri çevrildi

Müracaat ettiği yerlerden ortaokul mezunu olması nedeniyle sürekli geri çevrilen Akkoç, açık lisede Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirdi.

Buna rağmen iş bulamayan Akkoç, meslek yüksekokulunda eğitim görmeye karar verdi.

Bu süreçte de iş aramaya devam eden Akkoç, kendi işini kurmak için kolları sıvadı.

"Hem üretim kalitesini hem de üretim kapasitesini artırdım"

Nermin Akkoç, hangi sektörde çalışmak istediğini uzun süre düşündüğünü, çocuklara hizmet etme fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

"İş bulamayınca çocukların çok sevdiği pamuk şekeri yapıp satayım dedim. Bunun üzerine bu işle ilgili araştırma yapmaya başladım. Birikmiş bir paramız olmayınca kredi çektim ve iş yerini açtım. İlk önceleri biraz zorlandım ama kısa sürede hem üretim kalitesini hem de üretim kapasitesini arttırdım. Kendi markamı oluşturdum. Ürettiklerimi toptan satıyorum."

Kendi markasını oluşturdu

Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bu işe girdiğini anlatan Akkoç, eşi Mevlüt Akkoç ve kendi ismini baş harflerinden oluşan M&N Şekerleme'yi kurdu.

Yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede satış ağı oluşturduğunu vurgulayan Akkoç, eşinin de boş zamanlarında kendisine pazarlama konusunda destek verdiğini anlattı.

"Hedefim Çubuk'ta üretip Türkiye'nin her tarafına satmak"

Nermin Akkoç, saat 09.30'da işe geldiğini ve siparişlere göre akşam 21.00'e kadar çalıştığını söyleyerek, "İnsanlar ilk defa gördüğü zaman şaşırıyorlar. 'Sen mi yapıyorsun bunları?' diye soruyorlar. Yaptığım işi severek yapıyorum. Hedefim Çubuk'ta üretip Türkiye'nin her tarafına satmak" dedi.

Pamuk şekerinden sonra elma şekeri de yapıp satmaya başladığını anlatan Akkoç, bu işi deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini söyledi.

Akkoç, işini geliştirmek için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA