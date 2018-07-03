Irmağa giren yunus kurtarıldı

Bartın Kanlıırmak bölgesinde yürüyüş yolu yapımında çalışan belediye işçileri, ırmakta yunus olduğunu fark etti.

Limanın bulunduğu boğaz mevkisinden yaklaşık 12 kilometrelik ırmak yatağı boyunca avlanmak amacıyla ilerleyen yunusu gören işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, durum değerlendirmesinin ardından yunusu denize ulaştırmak için çalışma başlattı.

Botla ırmakta ilerleyen AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 metre boyundaki yunusu, küreklerle boğaz mevkisine kadar yönlendirerek denize ulaşmasını sağladı.

Denize açılan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA