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Buradasınız : » » Iraklı çift, evlerinin kapısını sokak hayvanlarına açıyor

Iraklı çift, evlerinin kapısını sokak hayvanlarına açıyor

Iraklı Sirvan Abdullah ve Firişte Necat çifti, sokak hayvanlarını evlerine alıyor ve onların bakımıyla ilgileniyor. Çift, şu ana kadar yaklaşık 300 köpek ve kedinin bakımını yaptı.

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Iraklı çift, evlerinin kapısını sokak hayvanlarına açıyor

Sirvan Abdullah ve Firişte Necat çifti, Irak'ın Süleymaniye şehrinde yaşıyor.

Iraklı çift, 10 yıldır sokak hayvanlarına evlerinin kapılarını açıyor.

Önceliği yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına veren çift, hayvanları alıp evlerine götürüyor.

Onlara sıcak bir yuva sunuyor ve evlerini sokak hayvanlarının da yuvası yapıyorlar. 

Abdullah, hayvanlarla ilgilenmekten büyük keyif aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaralı ve bakıma muhtaç her kedi ve köpeği evimize getirerek bakımını üstleniyoruz. Ayrıca, tedavisini yapıp, bakımını gerçekleştirğimiz hayvanları sahiplenmek isteyen olursa veriyoruz. Sokak hayvanlarıyla ilgilenmek bizim günlük yaşantımız haline geldi. Şu ana kadar yaklaşık 300 köpek ve kedinin bakımını kendi evimizde sağladık."

Firişte Necat ise sokak hayvanı bakımının zor olduğunu anlattı:

"Bakımları çok zamanımızı alıyor. Köpek ve kedilerle ilgilenmek yorucu bir iş. Ancak onlara yardım ettiğimiz için çok mutlu ve huzurluyuz."

Çift, bakımın maliyetli bir iş olduğundan bahsediyor ve hayvanları koruma derneklerinden destek talep ediyor. 

Kaynak: AA  

Etiketler: süleymaniye, sokak hayvanları, Sirvan Abdullah, Irak, Firişte Necat
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