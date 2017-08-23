'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırtıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bahçede bulunan, Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" görenleri şaşırtıyor.

Akçay Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Düriye Tamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesine dikmek için aldığı çiçek fidesinin dalında dolaşan beyaz renkli örümceği, insan yüzüne benzediğini görünce bir kavanoza koyarak muhafaza altına aldığını söyledi.

Tamir, örümceğin 2 gündür kendisinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Çok uzun yıllar önce de bundan görmüştüm ama nadir bir tür olduğunu bilmediğim için onu salmıştım. Bunu görünce alayım dedim. İnternetten yaptığım araştırmaya göre ender görülen bir türmüş bu örümcek. Maydanoz ve ekmek kırıntısı ile besliyorum ama tekrar doğal yaşam ortamına salacağım. Doğaya salmak lazım."

"Avlarını çiçeklerde pusuya yatarak bekler"

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sakin Vural Varlı da Latince adı "thomisus onustus" olan örümceğin "köşeli yengeç örümceği" ya da "çiçek yengeç örümceği" olarak adlandırıldığını aktardı.

Varlı, dünyanın hemen her yerinde dağılım gösteren "thomisidae" ailesinin 2 binden fazla türü bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Şekil itibariyle yengeci andırdıklarından 'yengeç örümcekleri' olarak bilinir ancak başka familyalara da bu ad verildiğinden, bunlar çiçek yengeç örümcekleridir. Bu gruptakiler, çoğu örümcek türünün tersine ağ örmeyip, avlarını çiçeklerde pusuya yatarak bekler ve yakalarlar. Etobur olan yengeç örümcekleri çiçekli bitkilere gelen böceklerle beslenir. Örümcek, uygun bir av, bitkiye gelinceye kadar çiçeğin üzerinde günler, hatta haftalarca hareketsiz bekler. Yakalamaya uygun evrimleşmiş ön ayaklarıyla avını yakalar ve kurbanı felç eden bir zehir salgılar. Dış sindirim yapan örümcekler, zehir dişlerinden salgılanan kimyasallarla avın iç organlarını sıvılaştırarak bir çorbaya dönüştürür."

"Halk arasında 'insan yüzlü örümcek' olarak anılır"

Örümceğin, üzerinde bulunduğu çiçeğin renklerine bürünerek görünmezlik kazandığını ve yırtıcılar tarafından fark edilmekten kurtulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki türlerinden 3'ü 'thomisus' cinsine dahildir. Bunlardan 'tonustus' karın kısmının arka tarafının köşeli çıkıntı yapması ile tanınır. İskandinavya ve İzlanda dışında Portekiz'den Japonya'ya, Güney Afrika'dan Java (Endonezya) Adası'na kadar çok geniş bir alanda dağılım gösterir. Bu örümceklerin erkekleri ancak 2-4 milimetre gelir, dişileri ise 7-10 milimetre kadar uzunluktadır. Çeşitli renkleri vardır. Zehirli bir yapıya sahip olan bu örümcekler halk arasında 'insan yüzlü örümcek' olarak da anılırlar."