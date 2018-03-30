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Buradasınız : » » İnşaat çalışmasında 2 bin yıllık lahit mezarlar bulundu

İnşaat çalışmasında 2 bin yıllık lahit mezarlar bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazma çalışması sırasında Roma dönemine ait lahit mezar bulundu.

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İnşaat çalışmasında 2 bin yıllık lahit mezarlar bulundu

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mudurnu ilçesinde, 28 Mart 2018 tarihinde bir inşaat firmasının ruhsatlı olarak başlattığı inşaat temel kazma işlemi sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlanıldığı, inşaat yetkililerinin duyarlı bir davranış göstererek durumu yetkili kurum ve kuruluşlara bildirdiği belirtildi.

Jandarma ve Bolu İl Müze Müdürlüğü ekipleri ile inşaat alanında yapılan incelemeler neticesinde bölgede lahit mezar olduğu tespit edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan onayla kurtarma kazısı başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında 1 adet Roma dönemine ait lahit mezar, 3 adet bronz sikke, 9 adet çanak çömlek,1 adet obje bulunduğu, lahit mezarın 2 bin yıllık Roma dönemine ait bir lahit mezar olduğu yapılan incelemeler sonrası anlaşıldı.

Lahit mezar ve eserlerin sergilenmek üzere Bolu İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Roma dönemi, lahit mezar, Bolu
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