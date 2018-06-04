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İngiliz kızın bisikletle Nepal yolculuğu

Bisikletle Londra'dan Nepal'e gitmek için 2 ay önce yola çıkan baba-kız, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

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İngiliz kızın bisikletle Nepal yolculuğu

İngiltere'de öğretmen olan Nick Parks ve kızı Tara, 3 Nisan'da Nepal'e gitmek üzere bisikletleriyle yola çıktı.

Nick Parks, yolculukları boyunca Hollanda, Almanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Yunanistan gibi çok sayıda ülkeyi geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını ve 4 bin 800 kilometre yol katettiklerini anlattı.

Sinop, Samsun, Ordu ve Trabzon'a kadar kızıyla yol alacaklarını ifade eden Nick Parks, kendisinin Trabzon'da kalacağını, oradan uçakla İngiltere’ye döneceğini ancak kızının Nepal'e kadar yalnız başına gideceğini söyledi.

Londra'da bir şirkette sekreter olarak çalışan Tara Parks ise Trabzon'da babasını bıraktıktan sonra Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin ve Hindistan'dan sonra Nepal'e kadar toplam 12 bin kilometre pedal çevireceğini anlattı.

Hayalinin bisikletle Nepal'e kadar gitmek olduğunu söyleyen Tara Parks, Türk insanını çok cana yakın ve misafirperver bulduğunu ifade etti.

Hanönü ilçesinde mola veren baba-kız alışveriş yapıp dinlendikten sonra pedal çevirmeye devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tara Parks, nepal, bisiklet, Nick Parks
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