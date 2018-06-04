İnci kefalinin zorlu yolculuğu su altı kamerasında

Dünyada sadece Van Gölü'nde bulunan inci kefali, üremek için Nisan ayından beri suyun akış yönünün tersine yüzerek, tatlı sulara göç ediyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Erciş ilçesindeki Deliçay ve Muradiye ilçesindeki Balık Bendi, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

İnci kefallerinin üreme dönemlerinde tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara yaptığı zorlu göç, Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

Bu yolculuğu kaydetmek ve bununla ilgili yeni bilgiler elde etmek amacıyla su altında çekimler yapan Ceylan, Van Gölü'nün 600 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve bu kadar uzun yıllık sırları küçük çabalarla ortaya çıkarmayı amaçladıklarını anlattı.

"Van Gölü sırlarını aralamaya devam ediyor"

Ceylan, Van Gölü'nün içinde barındırdığı kültürel değerleri ve gölde yaşayan tek balık türü inci kefalini sürekli görüntüleyip tanınır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu değerleri dünyaya da duyurmaya başladık. Yakın tarihte Van Gölü'nün Adilcevaz'daki derinliklerinde Urartular dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir kale bulduk. Bu kaleyi National Geographic, 2017'nin en önemli keşifleri arasında gösterdi. Birçok dünya televizyonunda yankı buldu."

Ceylan, Deliçay'da çektikleri inci kefali görüntülerini kısa film olarak Çek Cumhuriyeti'nde (Çekya) düzenlenen uluslararası bir film festivaline gönderdiklerini ve bu görüntülerin birincilik aldığını anlattı.

"Van'a gelip bu güzellikleri yerinde, burayı tanımak ve görüntülemek istiyorlar. Yine önceki yıllarda Van Gölü'nde Rus işgalinden kalma bir batık gemi bulduk. Dolayısıyla aslında Van Gölü bize sırlarını aralamaya devam ediyor."

"İnci kefalinin mücadelesi örnek alınmalı"

Suyun debisinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu söyleyen Ceylan, "Sonuçta 'Yılgınlık yaşıyorsanız inci kefalinin mücadelesini örnek alın' diye bir söz vardır. İnci kefali üremek için gerçekten inanılmaz bir mücadele veriyor. Tatlı su onun için yaşam demektir. Bu tatlı suyun da buraya akıyor olması sevindirici bir olay" dedi.

İnci kefalinin zorlu üreme yolculuğu Temmuz ayına kadar sürecek.

Kaynak: AA