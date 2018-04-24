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Buradasınız : » » İlkokul öğrencilerine kuaför hizmeti

İlkokul öğrencilerine kuaför hizmeti

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje kapsamında, Tokat'ın Zile ilçesindeki köy okuluna giden kuaförler, kız öğrencilerin saçlarını yaptı.

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İlkokul öğrencilerine kuaför hizmeti

Tokat'ın Zile ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir proje yürütülüyor. Proje kapsamında, ilçeye uzak köylerde yaşayan kız öğrencilere kuaför hizmeti sunuluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kısa bir süre önce erkek öğrenciler için de benzer hizmet sunduklarını söyledi.

"Şimdi de kız öğrencilerimizin saç bakımlarını yaptırmak için kadın kuaförleri okullarımıza götürüyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Evrenköy'de bulunan ortaokulda okuyan kız öğrencilerimizin saç bakımını yaptırdık. Bazı kız öğrencilerimiz ilk defa kuaförle tanıştı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk her şeye değer."

Çocuklara kuaför hizmeti veren Ceylan Satılmış da öğrencilerin çoğunun saç kesimlerinin ailelerince yapıldığını anlatarak, "Onları düzeltiyoruz. Çocuklar mutlu oldu, bizler de mutlu olduk" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, saç, milli eğitim müdürlüğü, kuaför
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