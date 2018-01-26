İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik'e duygu dolu mektuplar

Muş'ta Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgievi'nde açılan kurslara katılan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik harekata katılan Mehmetçik için mektup yazdı.

Öğrenciler mektuplara Türk bayrağı ve kalp çizerek üzerine, "Canım asker ağabeyim", "Canım Türkiye'm", "Canım vatanım", "Sizler yalnız değilsiniz ağabeyim" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" gibi cümleler yazdı. Bazı öğrenciler de yazdıkları mektuplara fotoğrafını yapıştırdı.

Çocukların yazdığı duygu dolu mektuplar, Mehmetçik'e gönderilmek üzere İl Garnizon Komutanlığında görevli askerlere verildi.

Mektupları alan görevliler çok gururlandıklarını ve mutlu olduklarını söyleyerek, öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA