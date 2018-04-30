Kırklareli'ndeki küçük okulun iki patlak toptan, 80 kupa ve madalyaya uzanan sıradışı başarı öyküsü

Beden Eğitimi Öğretmeni İlkay Fırtın, Kırklareli'nin en küçük ilçesi Kofçaz'da görev yapıyor. Öğrencilerini bocce, dart gibi branşlarla tanıştırıyor. Kız öğrencilerini de futbolla.

Taşımalı sistemle 16 köyden okula gelen öğrencilerin katıldıkları müsabakalardaki başarılarında, Fırtın'ın büyük payı var.

2012 yılından beri Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan Fırtın, 6 yılda öğrencileriyle 80'e yakın kupa ve madalya kazandı.

Öğrenciler, kendilerini böyle bir öğretmenleri olduğu için şanslı hissediyor.

Fırtın ise, öğrencilere sporla okulu sevdirdiğini ve kendisinin de spora aşık olduğunu söyledi. Aynı zamanda sporla köy çocuklarının umutlarının ve okula bakış açılarının değiştiğinden de bahsetti.

"2012 yılında okula geldiğimde bir patlak bir de inik top ile çalışmalara başladık. Devlet büyüklerimizin desteği ile 900 nüfuslu küçük bir ilçede imkansızlıklar ve yokluklar içerisinde köy çocuklarımızla nelerin başarılabileceğini bir nebze de olsa gösterdik. 16 köyden okulumuza eğitim amacıyla gelen 62 öğrencimize var gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

Fırtın, özellikle kız futbol takımının başarıdan başarıya koştuğunu, katıldıkları müsabakalarda çok güzel sonuçlar aldıklarını anlattı.

"Sporda başarıyı tatmış her bireyin hayatta mutlaka başarılı olmanın bir yolunu bulacağını düşünüyorum. Azmimizle, köy çocuklarının başarısını göstereceğiz."

Kızlar da futbol oynamayı seviyor

Kız futbol takımının kaptanı Ceren Malik, eğitimi için Terzidere Köyü'nden Kofçaz Atatürk Ortaokulu'na geldi.

Köyde daha önceden hiç futbol oynamadığını anlatan Malik, köylerde kızların futbol oynamasına ön yargılı bakıldığından da bahsetti.

"Köyde hiç futbol oynamadım çünkü köylerde kızların futbol oynaması biraz garip gelebilir. İlkay öğretmenimiz burada kızların da futbol oynayabileceğini baştan bize daha sonra da velilerimize anlattı. Futbol oynamak gerçekten çok güzel bir duygu."

Malik, köy çocukları olarak azimle çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Kaynak: AA

Kız öğrenciler, futbolda tüm hünerlerini sergilerken, erkek ve kızlardan oluşan bocce ve dart takımları da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.