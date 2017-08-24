İlginç evlilik teklifi

Kocaeli'de 2. makinist olan Eray Altıntaş, yaşama dair düşüncelerini paylaştığı anonsunun sonunda tramvayın yolcusu olan kız arkadaşına beklenen teklifi yaptı.
Adana Şehir Hastanesinde açılış için gün sayılıyor
Bakan Soylu'dan Ankara'daki kazaya ilişkin açıklama
Jandarma ve Sahil Güvenlik sivil plaka kullanabilecek
Bahçeli: Gerekirse savaş sebebi sayılmalı
Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı
Bu kış özel otomobiller de kış lastiği takacak
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Taze kesilmiş et tüketimi sağlık sorunlarına yol açıyor