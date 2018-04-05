İletişim sektörünün korkusuz çalışanları

Selamettin Sönmez ve Şerafettin Bozdemir, bu zor ve tehlikeli mesleği yapanlardan sadece ikisi. Bursa'nın Setbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında kurulu baz istasyonu kulesine tırmanan, arkadaşları tarafından "korkusuzlar" olarak adlandırılan görevliler, zaman zaman havada askıda kaldıkları toplam 7 saatlik bakım onarım çalışmasını tamamladıktan sonra güvenli bir şekilde indi.

Selamettin Sönmez, 10 yıldır bu işi yaptığını, işlerinin çok zor olduğunu belirterek, ''Genellikle yükseklerde çalışıyoruz. Çalışmalarımızda güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. İşimiz çok riskli, düşme ihtimalimiz her zaman mevcut. En küçük bir dalgınlıkta düşersin" dedi.

Ekmeklerini yerden 100 metre yükseklikten çıkarıyorlar

Sönmez, bu işe ilk başladığında zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Alıştığımız için şimdi yerde nasıl yürüyorsak yukarıda da aynı şekilde hareket ediyoruz. Korkmuyoruz ama güvenlik önlemlerimizi en iyi şekilde alıyoruz. Lodos gibi olumsuz hava şartlarında biraz zorlanıyoruz, çoğu zaman çalışmalarımıza ara veriyoruz. Bir defasında yukarıda çalışırken aparatın birinin vidası çıkmıştı. Ben de bastığım için bir anda sendeledim ama emniyet kemerim sayesinde sıkıntı yaşamadım. Genellikle çalıştığımız yükseklikler 100-110 metre arasında. En yüksek kuleler Çanakkale civarında. Her yıl elektrik ve iş güvenliği konusunda eğitimler alıyoruz. Eskiden iş güvenliği az olduğu için düşen arkadaşlarımız oluyordu ama şimdi tedbirlerimizi aldığımız için düşme olayları pek yaşamıyoruz.''

''Çocuklarım baba bizi kuleye götür diyorlar''

Çalışanlardan Şerafettin Bozdemir de 5 yıldır çalıştığını belirterek, Türkiye'nin birçok yerinde baz istasyonlarının bakım ve onarımına gittiklerini söyledi.

Bozdemir, daha önce çiftçilik yaptığını anlatarak, "Alışmak biraz zor oldu ama şimdi iyi gidiyor. Yükseklikle ilgili bir sıkıntımız yok. Her insanda olduğu gibi bizde de düşme korkusu var ama korkuyla yüzleştikten sonra onu yenmek daha kolay oluyor" dedi.

Evli ve iki çocuk babası olduğunu dile getiren Bozdemir, "Onlar da 'baba bizi kuleye götür' diyorlar. Merak ediyorlar yaptığım işi. Sürekli denetlemelerimiz oluyor. İşimizle ilgili eğitimlerimizi almak zorundayız. En küçük bir hata hayatımıza mal olabilir, bunu biliyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: AA