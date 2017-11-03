  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İklim değişikliğinin asıl sebebi belli oldu

İklim değişikliğinin asıl sebebi belli oldu

ABD Savunma, Enerji, Ticaret, Ulaştırma Bakanlıkları ile NASA'nın bulunduğu 13 resmi kurumun hazırladığı "İklim Bilimi Özel Raporu" yayınlandı.

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İklim değişikliğinin asıl sebebi belli oldu

ABD'li 13 resmi kurumun ortaklaşa yaptığı bir araştırma, iklim değişikliğinin asıl nedeninin insanlar olduğunu ortaya koydu.

Son 115 yılda dünya genelinde ortalama sıcaklığın 1 santigrat derece arttığına dikkat çekilen raporda, 1901-2016 döneminin modern medeniyet tarihindeki en sıcak dönem olduğu vurgulandı.

Raporda, son 3 yılın dünya tarihindeki en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğinin altı çizilirken, bu trendin devam etmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Raporda, şunlara yer verildi:

"Bu değerlendirmeler ve kapsamlı delillere bağlı olarak, 20'nci yüzyılın ortasından bu yana görülen ısınmanın asıl nedenleri insan faaliyetleri ve sera gazı emisyonları. Son yüz yıldaki ısınmayla ilgili olarak başka gözlemsel delil veya alternatif açıklama bulunmuyor."

Raporda ayrıca, dünya genelindeki binlerce bilim insanı tarafından yapılan araştırmaların, dünya yüzeyinde, atmosferde ve denizlerde sıcaklık değişimini ispatladığı hatırlatılırken, bu araştırmaların buzullardaki erimelerle deniz seviyelerindeki yükselmeleri de ortaya koyduğuna işaret edildi.

Trump hükümetiyle çelişti

Ülkede 13 resmi kurum tarafından hazırlanan raporun ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin önceki söylemleriyle çelişmesi dikkati çekti.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, görevine başlamadan önce, küresel ısınmanın asıl nedeninin insanlar olmadığını ifade etmiş, insan faaliyetlerinin iklim değişikliği içindeki payının ise henüz bilinmediği söylemişti.

Trump da küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan ve 195 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan 1 Haziran'da ABD'nin çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: abd, iklim değişikliği, insan, NASA
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