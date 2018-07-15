İkizler mutluluğa da birlikte adım attı

Ailesiyle çok küçük yaşlarda zorunlu olarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ikiz kardeşler Kenan ve Sinan Cinoğlu, ilkokuldan başlayıp iş hayatına kadar birbirlerinden hiç kopmadı.

Yurt dışındaki üniversite eğitimlerini de bitirip yurda dönen ikiz kardeşler, babaları Nihat Cinoğlu'nun kurduğu fabrikanın başına geçti. Evlenmeye karar veren iki kardeş, düğünlerini de bir arada yapma kararı aldı.

İkiz kardeşlerden Sinan, Aylin Güler ile Kenan da Işıl Emir ile hayatını birleştirdi.

Arifiye ilçesindeki bir tesiste düzenlenen düğüne aileler ve sevenlerinin yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İkiz kardeşlerin nikahını, Belediye Başkanı Karakullukçu kıydı.

Karakullukçu, çiftlere mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanlarını gelinlere verdi.

"Hep birlikte yaşadık"

Baba Nihat Cinoğlu, ikiz oğullarının düğününü aynı günde, aynı salonda yapma isteğini kabul eden gelinleri ve ailelerine teşekkür etti.

İkiz kardeşler Kenan ve Sinan Cinoğlu da bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını anlatarak, "Üniversite eğitimlerimizde hep birlikteydik. Her zaman birbirimize destek olduk. Evlenirken de düğünlerimizin aynı gecede, aynı salonda yapılmasını istiyorduk. Nişanlılarımız da aileleri de uygun görünce bu mutlu gecemizi hep birlikte yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan sevenlerimize teşekkür ediyoruz. Darısı sevenlerin başına" dedi.

Kaynak: AA