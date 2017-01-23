İkinci el araç alırken bunlara dikkat edin!

Oto Ekspertiz Uzmanı Alper Konan, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Konan, araç alırken mutlaka oto ekspertiz yaptırılması konusunda vatandaşları uyardı. Konan ruhsat bilgilerinin araç alınırken kesinlikle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı kasa araçlarda model yılı ilana 2014 girilip müşterinin ruhsata dikkatli bakmamasından dolayı 2012 model bir aracı alabildiğini belirten Konan "Sadece dikkatsizlikten oluşan bu durumla karşılaşmayın, ruhsattaki şase numarası ve motor numarasının , araçla aynı olmasına dikkat edin" dedi.

Doktordan veya memurdan satılık ibarelerine önem verilmemesi gerektiğinin altını çizen Konan, "Ben şu hastanede çalışıyorum deyip doktor olmadığı halde doktor önlüğüyle sizi hastanenin bahçesine randevu verip güven oluşturan bazı dürüst olmayan uyanık satıcılara güvenip hızlı hareket edip hemen notere gitmeyin" ifadelerinde bulundu.

Konan, ikinci el alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

"Ekspertiz yaptırdığınız aracı satın alana kadar yanından ayrılmayın noterle anlaşmalı ekspertiz merkezleriyle çalışmaya dikkat edin. Aynı renk ,aynı plakalı biri kazalı biri orjinal olan aracı siz notere gidene kadar değiştirebilen kişilerle karşılaşmaktayız,Satış esnasında satış gerçekleştiği sırada EFT geçici ruhsat çıkmadan EFT yapmayın, çünkü ilk attığınız imza sadece satış sözleşmesi ,geçici ruhsata atacağınız imza satışı gerçekleştirecektir.

-Yedek anahtar olmayan araç aldığınız zaman muhakkak aracın yetkili servisine gidip yedek anahtar kodunu iptal ettirin.

-Hiç tanımadığınız kişilerden araç almaktansa ,mekan sahibi oto galerilerden araç almayı tercih edin ,güvenilir firmaları araştırın.

-Değerinin çok altında olan araçları alırken çok daha dikkatli olun ucuz diye acele etmeyin.

-Uzun süre yatmış araçları alırken muhakkak az km de olsa motor bakımını yaptırın.

-Test sürüşü yapan ekspertiz merkezlerini tercih edin.

-Şehir dışından internetten satışı yapıp, hayırlı olsun dediğiniz araçlara yüksek meblağlı kapora göndermeyin.

-Araç aldığınız galericilik yaptığını söyleyen ofis tarzı ticarethaneyi araştırın aynı gün ofise çevrilip bir günlük elindeki aracı satıp terkedebilir, bu olaylarla bu sıralar çok karşılaşılıyor güvenip EFT'yi ofisten yapın araçla notere gidelim söylemlerine aldanmayın,

-Unutmayın ki her aracın tramer bilgisine ulaşamazsınız, sıfır araçlarda dahi aldığınız gün boya ekspertizini herhangi bir ekspertiz merkezinde yaptırın.

-Tramer kaydı yüksek gözüküyor olabilir detaylı sorgulamanızda kaza yapan araçtan farzedelim sigorta 20 bin lira lik hasar rakamı ödemiş sigorta eksperi yenisiyle değişecek parçaları yazmış ama aracı yapan tamirci yeni orjinal parçaları kullanmadan ucuza maal edip çıkma parçalarla derme çatma toplayıp gelen yeni parçaları satabiliyor bu durum son zamanlarda çok karşımıza çıkmaktadır tramer kaydına kesinlikle güvenmeyelim o yüzden ekspertiz merkezlerini tercih etmekte fayda bulmaktayım." iHA