İkinci baharını yaşayan kanser hastası kadın hayatını kaybetti

15 yıl önce boşandığı eşiyle hastanede tekrar evlenerek herkesi duygulandıran 64 yaşındaki Nebahat Köse, amansız hastalığa karşı hayata tutunamadı.

Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Köse'nin cenazesi, işlemlerinin ardından önce evine götürüldü.

Son yolculuğunda da yalnız bırakmadı

Köse'nin "Bu adam sevilmez mi?" diyerek 11 gün önce yeniden hayatını birleştirdiği 60 yaşındaki eşi Turan Köse, bir an bile cenazenin başından ayrılmadı, taziyeleri kabul etti.

Turan Köse'nin önceki evliliğinden olan iki çocuğu da babalarını yalnız bırakmadı.

Nebahat Köse için Merkez Hasan Nurlu Camii'nde cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

"O'nu Allah'tan başka kimselere emanet edemem" diyerek öpüp kokladığı eşinin tabutunu omuzlayan Turan Köse, Bahçeyaka Mezarlığı'nda gözyaşlarını akıttığı toprağa elleriyle koydu.

Ağır ceza mahkemesi katipliğinden emekli Nebahat Köse ile ticaretle uğraşan Turan Köse, 24 yıllık evliliklerini 15 yıl önce sonlandırmıştı. 2 çocuk sahibi çift boşanmış olmalarına rağmen birbirlerinden kopamamış, Turan Köse daha önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunda hastanede bir ay boyunca başında Nebahat Köse beklemişti. Göğsündeki farklılıklar üzerine 4 yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Nebahat Köse'ye de zor günlerinde Turan Köse sahip çıkmıştı. Hastanede ikinci kez nikah kıyarak hayatlarını birleştiren çift, birlikte çok mutlu olduklarını, bu güzelliği ikinci kez "evet" diyerek taçlandırdıklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA