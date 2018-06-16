İki üniversite bitirdi, organik çilek yetiştiriciliği yapıyor

İşinden çok memnun olduğunu belirten Yavuz Seis, siparişleri zaman zaman yetiştirmekte zorlandığını, çok karlı bir işe giriştiğini söylüyor.

Bu yıl 4 tonun üzerinde çilek yetiştirmeyi hedefliyor

İş sahibi olmak için girdiği sınavlardan başarılı olamayınca tavsiye üzerine çilek üreticiliğine başlayan Yavuz Seis, bu yıl 4 tonun üzerinde çilek yetiştirmeyi hedefliyor.

Yetiştirdiği çilekleri aracı kullanmadan sattığını söyleyen Seis, “İki tane üniversite bitirdim. Halkla ilişkiler ve işletme mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet işsiz gezdim. 2017 yılının Kasım ayında bu işe başladım. Geçen yıl 2 tona yakın ürün aldım. Bu yıl inşallah 4 tonu geçmeyi hedefliyoruz. Şu an 2 dönümde yaklaşık 8 bine yakın fidanım var” dedi.

"Pazarlama sıkıntısı yok"

Yetiştirdiği çilekleri rahatlıkla sattığını ifade eden Yavuz Seis, şunları anlattı:

“Araştırmama göre Trabzon genelinde 600 ton çilek üretimi yapılıyor. Bize göre karlı yatırım. Direkt tarladan piyasaya veriyoruz. Kendim bizzat aracıları kullanmadan tanıdıklarıma satış yapıyorum. İlk başlarda piyasayı tanımadığım için pazar sıkıntısı çekiyordum ancak şimdi böyle bir sıkıntımız yok. Geri dönüşler çok olumlu. Organik gübre kullanıyoruz. Çileğimiz normalde bekleme süresi 5 günü buluyor. Tüketilmesi gereken bir ürün olduğu için fazla beklemez. Şu an sadece Trabzon’da satış yapıyorum. İleriye dönük olarak yurt içinde de pazarlamayı düşünüyorum. Bununla ilgili projeleri yakından takip ediyorum."

"Çilek şehrin batı kesimlerine daha uyumlu"

Yavuz Seis, çileğin yağmuru fazla sevmediğini dolayısıyla Trabzon’un doğusunda pek yetişmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Trabzon’un doğu tarafları fazla yağışlı olduğu için oralarda fazla yetişmiyor. Yani çilek fazla yağmura pek gelmiyor. Bulunduğumuz yer mikroklima iklim olduğundan dolayı burası için çok uyumlu. Çilek çok narin bir bitki. Su aldığı zaman hemen çürüyüp bozuluyor. Alan çok büyük olduğundan bazen tek başıma yetişemiyorum kardeşlerim ailece bana destek oluyor.

Her gün 6-7 saatim burada geçiyor. Nisandan önce soğuk olduğu için pek elverişli olmuyor. Havalar güzel gidince yılda 6-7 kez hasat yapılabilir. Çilek kendini takviye yaparak yeniliyor. Yediveren limon gibi kendini devamlı yeniliyor.

Yetiştirdiğimiz çilekler organik. Son zamanlarda kanser olayları arttı. Yediğimiz ürünlerin ne olduğunu pek bilmiyoruz. Televizyonlarda doktorlar, diyetisyenler sık sık organik olmayan ürünlerin kanser yaptığından bahsettiği için onlardan da etkilendim. En azından yaptığımız ürünü, kullandığımız gübreleri biliyoruz. Altı ayda, üç ayda bir zaten tahliller yaptırıyoruz."

"Devlet teşvik veriyor değerlendirelim"

İmkanı olanların bu işe girmelerini tavsiye eden Seis, “2013 mezunuyum, 4 yılım boş geçti. İlla bir plazada yada bir kurumda çalışmak gerekmez. Arazileri olan özellikle ziraat mühendisleri arkadaşlara sesleniyorum onlar bu işin avantajlı taraflarını biliyorlar. Böyle bir imkânı değerlendirsinler. Zaten devletimizin büyük katkısı var, teşvik veriyor” dedi.

Organik Tarımın Yaygılaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çilek yetiştiriciliği projesi 2015 yılında Çınarlık Mahallesi'nde başlatılmış, 2016 ve 2017 yıllarında Kaleönü, Darıca, Söğütlü ve Akçakale Mahalleleri de projeye dahil edilmişti.

Çilek yetiştiriciliğinde 1,5-2,5 ton arasındaki ortalama verim ve 8-10 TL arasındaki kilogram fiyatı ile çiftçilerin çilek üretimine ve organik tarıma geçiş isteğini artırdığı belirtildi.

Organik çilek üretimi lezzeti, aroması ve görüntüsüyle büyük talep görürken, fidesi, gübresi, ilacı, sulama sistemi, örtüsü devlet tarafından karşılanıyor.

Kaynak: İHA