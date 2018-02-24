İki bisiklet sürücüsü, ortalarındaki motosikletten destek aldı

Bursa'da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, ana cadde üzerinde yolculuk yapan iki bisiklet sürücüsü, ortalarında bulunan motosiklet sürücüsüne tutunarak uzun süre yolculuk yaptı.

O sırada cep telefonu ile onları çeken bir vatandaşın ufak çocuğu 'Üç silahşörler' diye tepki gösterirken, vatandaş, 'Memleketim insanı' cümlesini kurdu.

Bir süre boyunca trafikte bu şekilde yolculuk yapan iki bisiklet sürücüsü ile motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kaybolarak yolculuklarına devam etti.

Kaynak: İHA