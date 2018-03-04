İki ay ömür biçilen Azerbaycanlı hasta, Türk doktorlar sayesinde sağlığına kavuştu

Azerbaycan'da yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle doktorları tarafından ameliyatı riskli bulunan ve kısa ömrü kaldığı belirtilen Resmiye Veliyeva, ailesiyle yurt dışında tedavi imkanlarını araştırmaya başladı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahi alanında yapılan çalışmaları öğrenen Veliyeva, hastaneyle bağlantıya geçti.

Veliyeva, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastaneyle iletişim kurduklarını söyledi.

Erzincan'da sağlığına kavuştu

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oruç Alper Onk ile görüştükten sonra tedavi olmaya karar veren Veliyeva, ameliyat için Erzincan'a geldi. Veliyeva, kalbindeki üç damara uygulanan bypass ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

"Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi"

Ülkesindeki doktorların, ameliyatını riskli gördüğünü ve kendisine iki ay ömür biçtiğini anlatan Veliyeva, şunları söyledi:

"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."

Veliyeva'nın kardeşi Selale Ehmedova da, "Azerbaycan'da hastamızı böyle bıraksaydık belki de onu kaybedebilirdik. Allah'ın izniyle böylesi kötü bir durumla karşılaşmadık. Önce Allah'a sonra da doktorumuz Alper Bey'e minnettarız" dedi.

Kaynak: AA