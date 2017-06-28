  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Iğdır'da bulunan yavru kukumav kuşu korumaya alındı

Iğdır'da bulunan yavru kukumav kuşu korumaya alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde köylülerin arazide bulduğu yavru kukumav kuşu koruma altına alındı.

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Iğdırda bulunan yavru kukumav kuşu korumaya alındı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde köylülerin arazide bulduğu yavru kukumav kuşu koruma altına alındı.

Aralık ilçesinin Yukarı Çamurlu köyündeki arazide kukumav kuşu bulanlar, durumu Orman ve Su işleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Köye gelen yetkililer, kuşu alarak Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan yavru kuş, güçlenmesi için bir süreliğine bakıma alındı.

Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, baykuş türünün en küçüğü olan kukumav kuşunun köylülerce arazide bulunduğunu anımsattı.

Yapılan muayenede kuşun sağlığının iyi olduğunun belirlendiğini belirten Türkoğlu, "Şu anda kuşun bakımıyla ilgileniyoruz. 2 hafta bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz." dedi.

Etiketler: ığdır, kukumav kuşu, veteriner, baykuş türü
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