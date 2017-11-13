Huzurun adresi: Kovada Gölü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı birçok bitki ve canlı türüyle son dönemlerde ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu.

Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğe sahip alanıyla ziyaretçilere orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor.

Doğada sessizlik ve huzuru arayanların tercihleri arasına giren Kovada Gölü Milli Parkı'nda benzersiz flora ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye onlarca tür ağaç ve 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olmak üzere 159 su kuşu türünü içerisinde bulunduruyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovada Gölü Milli Parkı'nın içerisinde hem göl hem de orman ekosistemlerini barındırdığını söyledi.

Milli parkın bu özelliğinden dolayı bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Korkmaz, "Kovada Gölü'nde sosyo ekonomik yapı, planlama, ekosistem analizleri şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Bu alanda hızlı ekolojik değerlendirme çalışmaları ve iklim kuşaklarına göre türlerin değerlendirmeleri yapıldı. Parkın çevresinde bulunan köylerde de sosyo ekonomik çalışmalar gerçekleştirildi. Böylelikle kaynak yönetimiyle kırsal halkın ilişkileri üzerindeki birtakım sorunlar ve beklentiler belirlenerek alanın gelecekteki kullanımına ilişkin öneriler geliştirildi." diye konuştu.

Korkmaz, Göller Yöresi'nde bulunan Kovada Milli Parkı'nın bölge için önemli olduğunu belirterek, 2010 yılında yapılan uzun devreli gelişme planıyla alanda birtakım çalışmaların hız kazandığını kaydetti.

Yapılan çalışmalarla Kovada Gölü'nün son dönemde ilgi çektiğini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Göller Yöresi konu alanları bakımından çok önemli bölge. Bu yörede milli parklar ve birçok tabiat parkı var. Kovada Gölü Milli Parkı da bu alanlarda kıymetli olanlardan bir tanesi. 2010 yılında yapılan gelişme planıyla burada birtakım çalışmalar oldu. Burada ekoturizm konusunda düzenlemeler yapıldı. Ziyaretçi tanıtım merkezi oluşturuldu. Alan içerisinde yürüyüş parkurları yapıldı. Gölde tekneyle gezmek için alt yapı oluşturuluyor. Sportif olta balıkçılığı geliştiriliyor. Kuşların gözlemi için gözlem noktaları geliştiriliyor. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda Kovada Gölü Göller Yöresi'nin en çok ziyaret edilen alanlarından biri olacak. Beklentimiz ve çalışmalarımız o yönde devam ediyor."

Birçok bitkiye ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor

Kovada Gölü'nün hem sucul ekosistemlerin hem de orman ekosistemlerinin bir arada olduğu havza içerisinde yer aldığını dile getiren Korkmaz, gölün göçmen kuşların güzergahında olduğunu da ifade etti.

Doğa severlerin ekolojik alanı tanıması açısından milli parkın mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Alanın orman eko sistemini oluşturan türlerinin başında kızılçam geliyor, daha sonra sedir, karaçam var ama en önemlisi kasnak meşeleri. Kasnak meşesi ülkemize özgü endemik bir tür. Bu tür dünyaya doğal orman yayılışını bu bölgeden yapıyor. Ayrıca kuş gözlemcileri açısından önemli bir yer. 59'u yerli, 26'sı kış göçmeni, 48'i yaz göçmeni, 20'si transit göçmen olmak üzere 159 adet su kuşu türü bulunuyor. Bu açıdan da çok önemli ve göç dönemlerinde birçok kuş gözlemcisi bu alana gelip, bu türleri gözleme olanağı yakalar. Balık türleri açısından baktığımızda sazan, sudak, kerevit gibi türlerde gölün içerisinde yayılış gösteriyor."

Korkmaz, "Turistler burada çok farklı eko sistem, kırsal alanlar ve yapılarla karşılaşacaklar. Yörük kültürünü, doğayı, türleri, kuşları tanıyacaklar. Bu açıdan Kovada Gölü turistlere çok keyifli vakit geçirecektir." dedi.

Doğaseverlerin uğrak yerleri oldu

Isparta Kültür ve Turizm Müdürü Osman Çot ise Kovada Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle son zamanlarda dikkati çeken yerlerden biri olduğunu söyledi

Kovada Gölü'nün sonbaharda görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade eden Çot, "Yeşil ve mavi tonların en güzelini barındıran Kovada Gölü, yaban hayatla birleşince doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri haline geldi. Benzersiz flora zenginliği ve yaban hayvan çeşitliliğinin yanı sıra doğa araştırmaları, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, fotoğraf, safari alanları, manzara seyir terasları tırmanma bölgeleriyle gelen ziyaretçilere imkan sunuyor." dedi.

Kaynak: AA