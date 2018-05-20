Huzurevinde aşık oldular, nikah masasına oturdular

Nazmi Andaç 76, Hasibe Önder 69 yaşında...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi'nde tanıştılar, birbirlerine aşık oldular.

Andaç 6 ay boyunca, evliliğe ikna etmek için Önder'in peşinden koştu.

Çift sonunda evlenmeye karar verdi.

9 yıldır huzurevinde kalan Andaç, 10 ay önce huzurevine yerleşen Önder'i görünce çok beğenmiş.

"Görür görmez aşık oldum. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Eşim 3 yıl önce vefat etti. Ancak ben aile ortamını çok seviyorum. Yalnız yaşamak istemiyorum. Hasibe Hanım'a evlenme teklif ettim. Önce kabul etmedi. 6 ay boyunca peşinden koştum. Araya huzurevinden arkadaşlarımı soktum. Sonrasında kabul etti. Çok mutluyum. Kendimi ikinci bahar yaşıyormuş gibi hissediyorum."

İlk dans şarkıları: Bana Ellerini Ver

Düğün günü Hasibe Önder, huzurevindeki kuaförde saçlarını ve makyajını yaptırdı. Nazmi Andaç da damat tıraşı oldu. Gelin ile damat düğüne hazırlanırken, arkadaşları da en güzel kıyafetlerini giyip süslenerek nikaha hazırlandı.

Huzurevinin balo salonunda kıyılan nikahın şahitliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Hülya Arkon yaptı.

Nazmi Andaç, nikahı kıyılırken göz yaşlarını tutamadı. Gelin daha sonra bir nikah geleneğini yerine getirerek damadın ayağına bastı. Özdemir Erdoğan'ın "Bana Ellerini Ver" şarkısı eşliğinde ilk danslarını yapan çift, düğün pastasını kesip birbirlerine ikram etti.

Çift nikah töreniyle, hem huzurevinde kalan yaşılara hem de personele unutamayacakları bir gün yaşattı.

"İkinci baharı yaşamak istiyorum"

45 yıl evli kalan, 4 çocuğu ve 7 torunu olan Hasibe Önder, eşini iki yıl önce kaybetmiş.

"Eşimin vefatından sonra huzurevinde yaşamaya karar verdim. 4 evlat büyüttüm. Çok yorgundum. Nazmi Bey çok ısrar etti. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Daha sonra ikna oldum. Artık bu yaştan sonra güzel günlerim olsun istiyorum. İkinci baharı yaşamak istiyorum. Huzurevinde evleneceğim hiç aklıma gelmezdi."

Çift yaşamlarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde sürdürecek.

Kaynak: AA