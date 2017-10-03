Hurda olarak aldığı 'Murat 124'e 25 bin lira harcadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Muhlis Aslan, bin liraya hurda olarak aldığı, halk arasında "Hacı Murat" olarak adlandırılan 1973 model Murat 124 marka otomobili 25 bin lira harcayarak yeniledi.

İlçeye bağlı Özerli Mahallesi'nin muhtarlığını da yapan 27 yaşındaki Aslan, bir yıl önce hurda halindeki 1973 model Murat 124 marka otomobili bin liraya satın aldı.

Aracı, tamamen orijinal parçalarıyla yenilemeye karar veren Aslan, farklı illerden gerekli olan parçaları getirtti.

Aracı yenilemek için 25 bin lira harcayan genç muhtar, halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen otomobilini ustaların yardımıyla ilk günkü haline dönüştürdü.

Aslan, otomobili ilk aldığında yenileme fikrini paylaştığı çevresindekilerin kendisine inanmadığını söyledi.

"Murat 124 tutkunlarının desteğini aldım"

Kendisinin ise büyük bir titizlikle araç için çalıştığını aktaran Aslan, "Tam bir yıldır otomobili ilk günkü haline dönüştürmek için emek verdim. Şehir şehir parça aradım. Dış kaportasından, iç döşemeye ve motor aksamına kadar tüm parçalar orijinal. Tamamını yeniledim diyebilirim. 44 yaşındaki aracım şu an sıfır haline döndü. Bu konuda Murat 124 tutkunlarının da büyük desteğini aldım." dedi.

Aslan, şu an aracı mahalledeki işleri için kullandığını belirterek, otomobili görenlerin şaşkınlıkla incelediğini söyledi.

Yakın zamanda aracıyla uzun yola çıkacağını vurgulayan Aslan, "Aracımın rengi de çok güzel ve orijinal rengi. Ona gözüm gibi bakıyorum. Araca 35 bin lira teklif eden oldu ama vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. 'Bu araç yürümez' diyenler şimdi görünce şaşırıyorlar. Ben satmak için değil bu araca binmek için bu kadar emek verdim." diye konuştu.