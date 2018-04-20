Hurda malzemelerden makine yapıp, atölye kurdu

Yanatlı köyünde arıcılık yaparken, arılarının telef olması sonucu işsiz kalan 3 çocuk babası Yusuf Karatay, demir ustalığına merak sardı.

Çalışacak makinesi olmaması nedeniyle başta zorluk çeken Karatay, tren rayları, araba parçaları, tabak ve çanak gibi hurda malzemelerden makine yapmaya başladı.

Kendi üretimi olan torna makinesini 30 yıldır sorunsuz çalıştıran Karatay, işlerinde kullanmak için başka makineler de geliştirdi.

Köyde atölye kurup, oğlunu da yanında çalıştıran Yusuf Karatay, "Bu işi yapabilir miyim" merakıyla başladığı mesleğini 30 yıldır icra ediyor. Karatay, şunları söyledi:

"Makineleri hep bu bölgenin hurdalarıyla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip, kullandım. İlk makinemi yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim, paslarını temizledim ve ilk torna makinemi yaptım."

Yaptığı makineler 30 yıldır sorunsuz bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Karatay, mesleğinin kuşaktan kuşağa gitmesini, oğlundan sonra torunlarının da bu mesleğe devam etmesini istiyor.

Kaynak: DHA