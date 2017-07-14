Hükümlülere 'çevreyi güzelleştiren' ceza

Van'da denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen ve cezasını belediye bünyesindeki geri dönüşüm projesinde çalışarak çeken hükümlüler, çöp bidonları ve eski lastikleri boyayarak bunları okul bahçeleri ile sokaklara bırakıyor.

İpekyolu Belediyesince hazırlanan "İpekyolu Güzelleşiyor" projesi kapsamında 15 denetimli serbestlik hükümlüsüne, geri dönüşüme kazandırılması için çöp bidonları ve eski araç lastikleri verildi.

Çöp bidonları ve lastikleri rengarenk boyayarak üzerine figürler çizen hükümlüler, bunları okulların bahçelerine ve sokaklara bırakarak ilçenin güzelleşmesine katkı sağlıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, proje ile hem hükümlüleri topluma kazandırmak hem de ilçeyi güzelleştirmek istediklerini söyledi.

Geri dönüşüm projelerinin çevre açısından önemli olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"İnsanlar işledikleri suçlar karşısında cezalar alıyorlar. Bu suçlarının belli miktarını yattıktan sonra belli bir süresini de topluma hizmet ederek çekiyorlar. Aslında bu onlar için bir geçiş süreci oluyor. Biz de bu arkadaşlarımızı çevreyle ilgili projelerde kabiliyetlerine göre değerlendirdik. Bu sayede onlar çevreyi güzelleştirirken geri dönüşüm bilincini de oluşturuyorlar."

"Geri dönüşümle ilgili bir bilinç oluştu"

Öztürk, yaşama geçirdikleri proje ile mahalle ve okullarda geri dönüşümle ilgili bir bilinç oluştuğunu ifade etti.

Denetimli serbestlik hükümlülerinin hem cezalarını çekip hem de ilçede güzel görseller ortaya çıkardıklarını vurgulayan Öztürk, "Hükümlülerimizin el emeğiyle zımparalayıp boyadıkları geri dönüşüm malzemelerini bilinç oluşturması için özellikle okullara bırakıyoruz." dedi.

Denetimli serbestlik hükümlüsü Hacı Özer ise hayatının bir döneminde yaptığı hata yüzünden cezalandırıldığını anlattı.

Cezasının bir kısmını çevreyi güzelleştirerek çektiğini dile getiren Özer, "Proje kapsamında yarım gün çalışıyorum, diğer zamanımı ailemle geçiriyorum. Biz belediye bünyesinde çalışarak topluma faydalı oluyoruz. Bu çalışmayı yaptığım için çok mutluyum. Çünkü kullanılmayan ürünleri değerlendirerek çevreyi güzelleştiriyoruz." ifadesini kullandı.