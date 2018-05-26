Hükümlüler, meslek edinerek üretime katkı sağlıyor

Adana’da denetimli serbestlik altında kamu hizmeti yapmakla yükümlü olan hükümlüler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “Eskimesin Eşyalar, Yenilensin Hayatlar” projesi kapsamında oluşturulan ütü, tekstil, çamaşır yıkama, el sanatları, overlok atölyelerinde meslek öğrenerek üretime katkı sağlıyorlar.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle oluşturulan proje, Yüreğir Belediyesi'ne ait iki katlı binada kurulan atölyelerde yürütülüyor.

Haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, bağışlanan kumaş gibi malzemeler ile her türlü kıyafet ve tekstil ürünlerini, atölyede yenileyerek ihtiyaç sahiplerine ambalajlı halde teslim edip cezalarını çekiyor.

Hükümlüler, anaokullarına oturma minderleri ve dolgu bez bebekleri, hastanelerde ihtiyaç sahibi hükümlülere ise kıyafetler hazırlıyor.

"Tahliye sonrası mutlaka bir işleri var"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, atölyede kamu hizmeti mükellefiyeti altında bulunan hükümlülerin kurslara katıldıklarını ve meslek öğrendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Normalde cezaevinde yatacak bir iş gücünü biz üretime çeviriyoruz. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız meslek öğreniyorlar. Yani tahliye sonrasında mutlaka bir işleri, meslekleri var. Bu şekilde topluma, ailelerine faydalı güzel işler yapabilecek, aynı zamanda geçimlerini temin edebilecekler."

Yeniden suç işleme oranı azalıyor

Yeldan, atölyede çalışanların tahliye olunca yeniden suç işleme noktasında olumsuzluğa rastlamadıklarını anlattı:

"Buradaki arkadaşlarımız bu mesleği öğrendikten sonra mutlaka kendi güçleriyle hayata tutunmaya devam ediyorlar. Biz de kendilerini hem takip ediyoruz hem destekliyoruz hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı projelerine yönlendiriyoruz."

"En azından meslek sahibi olabildik"

Atölyede çalışan ve bir sene yükümlülüğü olan 27 yaşındaki B.A., daha önce de fidan diktiğinden, kurs açılınca yetkililerin kendisini buraya yönlendirdiğini söyleyerek, "Başımıza ister istemez sıkıntılar geldi ve cezasını gidip çektik. Bir meslek sahibi de olamadık. En azından meslek sahibi olabildik. Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: AA