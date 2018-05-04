Hükümlüler, eski cezaevi hücresinde istiridye mantarı yetiştiriyor

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 2000'li yıllardan kullanılan hücreler, yeni infaz sistemiyle devre dışı kaldı.

Önceden hücre olarak kullanılan alan, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Mahkumlar, 112 metrekarelik alanda kullanılmayan eski ranzaları raf haline getirdi.

Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat olan yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400'er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Hükümlülerin mantarcılık konusunda eğitim alması, yetiştirme faaliyetinin yapılması, hükümlülerin meslek öğrenmesi, topluma intibaklarının sağlanması da çok önemli."

Sigortalı çalışıyorlar

Dönmez, çalışmada görev alan hükümlülerin aynı zamanda devlet tarafından sosyal güvencelerinin sağlandığını ve sigortalarının yapıldığını şöyle anlattı:

"Hükümlülere cüzi bir ücret de ödeniyor. Kullanılmayan alanlar için de hem istiridye mantarının üretiminin artırılması hem de başka iş kolları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir. Ayrıca cezaevinde tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Çok sayıda hükümlümüz hem cezalarını çekiyorlar hem de üretimle devletimize katkı sağlıyor."

Kaynak: AA