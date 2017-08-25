Horon tepen ''yunus balığı''

Yunus balığı çalınan tulum eşliğinde horonun tadını çıkarttı. Rizeli İbrahim Yaldızlı isimli vatandaş bir tesiste yunus balığı ile horon oynadı.
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