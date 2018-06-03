Hollanda'da İslam'ı seçen kadının ilk Ramazanı

Hollanda'da geçen ay Müslüman olan 24 yaşındaki öğrenci Yvanethy Dos Santos, ilk Ramazanı'nı nasıl geçirdiğini anlattı.

Dos Santos, oruç tutmakta fazla zorlanmadığını ve denemek için Ramazan'dan önce bir gün oruç tuttuğunu söyledi.

Ramazan ve oruçla ilgili temel bilgileri öğrenmek için çok okuduğunu belirten Dos Santos, "Beni en çok etkileyen iftar saatinde bir araya gelerek ilk hurmayla orucumu açmak. Orucun benim için zirvesi o andır. Ayrıca ailem tamamen arkamda duruyor ve beni destekliyor. Bunun için çok mutluyum" dedi.

"Müslüman olan teyzem bana hep destek oldu"

Dos Santos, Müslüman olan teyzesinin kendisini hep desteklediğini anlattı.

"Teyzem ilk Ramazanımda yükümü hafifletti. Her gün onun evinde iftarımı yapıyorum. O olmasaydı çok zorlanırdım galiba. Bugün ilk defa evimde iftar yapıyorum, sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bana hep destek oldu. Bunun için kendisine minnettarım."

Dos Santos, bir gün neredeyse açlıktan ağlama durumuna geldiğini ama onun dışında genelde fazla zorlanmadığını dile getirdi.

"Aslında en zor olanı gün boyunca yaptığım işler. Ben okula gidiyorum, okul dışında çalışıyorum ve akşam eve geldiğimde ev ödevimi yapıyorum. Bunun dışında idare eder."

Chanaika Lansdorf da Müslüman olmadığı halde oruç tutacak

İftara katılan Dos Santos'un kuzeni 22 yaşındaki Chanaika Lansdorf da Müslüman olmadığı halde Ramazan boyunca oruç tutacağını söyledi.

Lansdorf, "Aslında ilk defa altı yıl önce tüm Ramazan boyunca oruç tuttum. Çok samimi ve misafirperver Müslüman kız arkadaşlarım vardı. Onların sayesinde kendimi Ramazan'ın içinde buldum ve tüm Ramazan boyunca oruç tuttum" dedi.

Kalbinin fakir ve aç insanlarla birlikte olduğunu vurgulayan Lansdorf, "Bazı insanlar bütün gün buldukları yemekle geçiniyorlar ve buna rağmen şükrediyorlar. Halbuki biz lüks içerisindeyiz ve bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden bu sene yine tüm Ramazan oruç tutacağım" ifadelerini kullandı.

Lansdorf, "Henüz Müslüman olmak için adım atmadım. Eğer Allah dilerse olurum" dedi.

Kaynak: AA