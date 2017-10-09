  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

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Hobi olarak 'servet' yetiştiriyor

Amerika ve Avrupa'da son 20 yıldır bilinen ve hobi amaçlı yetiştirilen siyah renkli tavuklar, hem görünüşleri hem de 9 bin lirayı bulan satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

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Hobi olarak servet yetiştiriyor

Kökeni Endonezya olan, Amerika ve Avrupa'da son 20 yıldır bilinen ve hobi amaçlı yetiştirilen Ayam Cemani cinsi siyah renkli tavuklar, hem görünüşleri hem de 9 bin lirayı bulan satış fiyatlarıyla dikkati çekiyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başlayan Ümit Öveç, tavuk yetiştiriciliğine 1 yıl önce hobi olarak başladığını, daha sonra 1 horoz, 4 tane de Ayam Cemani cinsi tavuğu kümesine kattığını aktararak, amacının bu cinse özel çiftlik kurmak olduğunu kaydetti.

Etiketler: servet, hobi
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