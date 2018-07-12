Hint iş insanının çalışanlarına armağan ettiği Türkiye tatili başladı

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi'nin çalışanları, tatil ödülü için Hindistan'dan Türkiye'ye geldi.

Alışveriş için 1 milyon dolar

Dilip Shanghvi, ödül olarak bir haftalık tatil için İstanbul'a getirdiği 3 bin 500 çalışanına 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Shanghvi, ayrıca alışveriş yapmaları için de 1 milyon doları çalışanlarına dağıttı.

Esnafın yüzü güldü

Tarihi yarımadada lokum, baklava ve hediyelik eşya dükkanlarında alışveriş yapan Hintli tatilciler esnafı memnun etti.

Bazı işletmeciler, "Yarım günde bir haftalık işimizden daha fazlasını yaptık" dedi.

Gündüz bölümünde turist rehberleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'nda tarihi mekanları ziyaret eden Hintli gruplar, öğleden sonrayı ise alışverişe ayırdı.

En çok ilgi baklava ve lokuma

Turistler özellikle tarihi yarımadada bulunan hediyelik eşya, lokum, baharat, kurutulmuş meyve gibi ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yaptı.

En çok baklavaya ve lokuma ilgi olurken, Hintliler'in satın aldıkları paketler dikkat çekti.

"Hint piyangosu vurdu"

Esnaf ise yaptıkları işten memnun. Tarihi yarımadada lokum, baklava gibi turistik hediye eşya satışı yapılan bir işletmenin sahibi olan Vahap Polat, Hintliler'in en çok lokum aldığını, baklavayı şekerli buldukları için daha az talep gösterdiklerini anlattı.

Satışlardan memnun kaldığını belirten Polat, "O kadar memnunuz ki bir haftalık işi şu saate kadar yaptık. Bize bir Hint piyangosu vurdu" dedi.

Kaynak: DHA