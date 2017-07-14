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Hindistan'da 6 ayda 67 kaplan öldü

Hindistan'da son yıllarda kaplan ölümlerindeki artış endişelere neden oluyor.

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Hindistanda 6 ayda 67 kaplan öldü

Hindistan'da son yıllarda kaplan ölümlerindeki artış endişelere neden oluyor.

Yaban hayatı aktivistleri, ülkede 2017'nin ilk yarısında en az 67 kaplanın öldüğünü ve Hint yetkililerin bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını duyurdu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) eski yetkililerinden Theodore Baskaran, yaptığı açıklamada, "Doğal hayat aktivistleri, bu ölümlerle ilgili bir gizlilik olduğu ve Hint yetkililer tarafından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadığı için duruma endişeyle yaklaşıyor. Ayrıca araştırmacılar ve orman idaresi yetkilileri arasında hiçbir koordinasyon yok." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kaplan Koruma Merkezi (NTCA) yetkilileri de son yıllarda kaplan ölümlerinde artış olduğuna dikkati çekerek, 2015'te 80, 2016'da 120 ve 2017'nin ocak-haziran döneminde 67 kaplanının öldüğünü kaydetti.

Ülkedeki kaplan turizmine dikkati çeken aktivistler, turizm nedeniyle insanların kaplanların yaşam alanlarına daha fazla girdiğini ve kaplanların da insanlara alıştığını, bunun da onların daha kolay avlanmasına yol açtığını vurguladı.

Hindistan'da 1900'lü yılların başında yaklaşık 100 bin kaplan yaşıyordu. Zamanla kaplan popülasyonunda görülen düşüş sebebiyle harekete geçildi ve ülkedeki kaplan nüfusu 2011-2016 arasında bin 706'dan 2 bin 226'ya yükseldi.

Etiketler: kaplan ölümleri, kaplan, hindistan
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