  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Herkesi şaşırtan yeteneğiyle sosyal medya fenomeni oldu

Herkesi şaşırtan yeteneğiyle sosyal medya fenomeni oldu

İzmir'in Aliağa ilçesindeki spor salonu temizlikçisi sosyal medyada şimdiden fenomen oldu.

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İzmir’de yaşayan 39 yaşındaki Mahmut Çil, attığı her topu potaya sokuyor. Basketbol topunu tribünden, orta sahadan, sandalyeden atan Çil hedefi şaşırmıyor.

Aliağa’da bir spor salonunda temizlik işçisi olarak çalışan Çil, stilini de geliştirdi. Pilates topuyla sektirdiği basket topunu, orta sahadan ters pozisyonda çemberden geçirebiliyor ya da boş bir su damacanasıyla zıplattığı voleybol topunu skora çeviriyor. Kimi zaman çıktığı sehpanın üzerinden basket atan Çil, kimi zaman da voleybol filesinin arkasından zor olanı başarıyor.

Mahmut Çil, bu becerileriyle sosyal medyada fenomen oldu. Çil, “İlk basketbol topunu burada gördüm ve boş zamanlarımda atışlar yapıyordum tabi ki olmuyordu sonradan kendimi geliştirdikten sonra başarılı atışlar yapmaya başladım” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Temizlik işçisi, spor salonu, izmir, basket, Aliağa
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