Herkes "Can"ı görmeye geliyor

Gaziantep'te 6 ay önce dünyaya gelen ve "Can" adı verilen minik şempanzeyi görmek isteyenler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evine adeta akın ediyor.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde önceleri en çok ilgiyi zürafalar, filler ve yırtıcılar görürken son günlerde en çok ziyaretçiyi Can'ın da yer aldığı maymun evi çekiyor.

Annesi sahiplenmediği için doğduğu günden bu yana bakıcıları tarafından büyük bir özenle bakılan Can, yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de en çok ilgi gören hayvanı oldu.

Vatandaşlar fotoğrafını çekmek için yarışıyor

Gaziantep'ten olduğu kadar çevre illerden de hayvanat bahçesine gelen vatandaşlar, özellikle Can'ı görmek istiyor. Kendisine ayrılan özel bölmede bakıcılarının bebek gibi ilgilendikleri Can, sevimliliğiyle vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar zaman zaman bakıcısının kucağında gezmeye çıkan minik şempanzenin fotoğrafını çekmek ve onu sevmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. AA