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Buradasınız : » » Her şeyi bir kenara bıraktı, 15 Temmuz şehidi nişanlısının izinden gitti

Her şeyi bir kenara bıraktı, 15 Temmuz şehidi nişanlısının izinden gitti

Gülhan Aygün FETÖ'cülerin şehit ettiği nişanlısının hayalini gerçekleştiriyor. Tıpkı nişanlısı gibi özel harekatçı olmaya karar verdi.

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Birçok hayali vardı ama 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hepsinden vazgeçti. Hainlerin attığı bombalar ile o gece özel harekat polisi nişanlısını şehit verdi.

Gülhan Aygün'ün hayatı o geceden sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Tıpkı nişanlısı gibi özel harekatçı olmaya karar verdi. Aygün zorlu eğitimlerden geçti, yakında mezun olacak.

4 ay süren zorlu eğitimden başarıyla geçti. Üniversitede sinema televizyon eğitimi alan Gülhan Aygün, özel harekatçı olarak mezun olmaya hazırlanıyor. Gece gündüz demeden çalışıyor, hedefleri tam isabet vuruyor.

Gülhan hayalinin peşinden giderken, dimdik ayakta durduğunun mesajını veriyor. 

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