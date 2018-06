Her gün 15 bin çocuk engellenebilir nedenlerle ölüyor

Bodrum Yalıkavak'ta bir çocuk kulübünde çocuklarla bir araya gelen Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki, UNICEF'in dünyada çocuk konusunda çalışan en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Dünyanın her bir noktasındaki çocukların, hakkaniyet içerisinde yaşayabilmeleri için çalışma yürüttüklerini belirten Haseki, 190'dan fazla ülkede en güç durumdaki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini, UNICEF'in çalışmalarını, dünyanın en yoksul ülkelerinde sürdürdüğünü ifade etti.

"Her 4 çocuktan biri, doğal afetler ya da çatışma altındaki ülkelerde yaşıyor"

İnsani krizlerden en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Haseki, şunları söyledi:

"Her yıl 300'den fazla acil yardım bölgesine ulaşmaya çalışıyoruz ve bunlara müdahale ediyoruz. Günümüzde halen her gün 15 bin çocuk, engellenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Her 4 çocuktan biri, ya doğal afetler ya da çatışma altındaki ülkelerde yaşıyor. Bu çocuklar temel sağlık, eğitim, oyun haklarından mahrum. İstismara ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar, korunamıyorlar, seslerini duyuramıyorlar."

"Bebekler ve çocuklar korunmalı"

İnci Haseki, UNICEF'in Türkiye'de yerel yönetim ve kamu ortaklarıyla beraber, her çocuğun kapsayıcı ve nitelikli eğitime ulaşması için çalıştığına dikkat çekerek, szölerine şöyle devam etti:

"Göçmen ve mülteci çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, eğitimleri, kız çocuklarının eşit fırsatlara kavuşması ve eğitimlerinin devamlarının desteklenmesi, her türlü çocuk işçiliğinin önlenmesi, engeli olan çocukların fırsat eşitliği ve çocuk dostu şehirler gibi konulara odaklanan çalışmalar yapıyoruz. İnanıyoruz ki içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bebekler ve çocuklar, korunmalı, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşabilmeli, eğlenmeli, keyif almalı ve hayatı tanımalı. Kısacası istisnasız her çocuk, çocukluğunu yaşayabilmeli."

"Milyonlarca çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz"

UNICEF'in yardımına koştuğu çocukların, en acil durumdaki çocuklar olduğunu belirten Haseki, "Arakan'da, Afrika'da, Yemen'de ve Güney Sudan'da açlıkla karşı karşıya olan çocuklar var. Onlara da yardım elimizi ulaştırıyoruz. Milyonlarca çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Her bölgede farklı çalışmalar yapılıyor" dedi.

İnci Haseki, çocukların doğal afetlerden ve çatışmalardan çok etkilendiğini, UNICEF'in bu çocuklara yardım için sahaya inen ilk kuruluşlardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA