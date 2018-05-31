Hem tünelin açılışı, hem de kızının doğumu için gün sayıyor

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" olarak tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte tünel projesi çalışmaları devam ediyor.

İki şehir arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek tünellerin Ramazan Bayramı öncesi hizmete girmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Projeye emek veren yüzlerce çalışan var. Ancak projede kalite kontrol şefi olarak görev alan Esra Altın Soylu'nun heyecanı daha başka...

Soylu, hem 8 aylık kızının doğumunu hem de tamamlanma aşamasına gelen tünellerin hizmete girmesini heyecanla bekliyor.

Kızının adı 'Defne' olacak

29 yaşındaki Soylu, daha önce 3. havalimanı projesinde çalıştı. Daha sonra evlenince İzmir'e geldi ve burada Sabuncubeli Tüneli'nde çalışmaya başladı.

Tünel projesi devam ederken hamile olduğunu öğrendi. Bir yandan projeyi yetiştirmek için çaba gösterdi bir yandan da 'Defne' adını vermek istediği kızı için hazırlıklarını sürdürdü.

Soylu, tünelde çalışan tek kadın olarak bu süreçte mesai arkadaşlarının büyük desteğini gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çok heyecanlı bir durum. Hem kadınsınız hem hamilesiniz, işlerinizi yoluna koymaya çalışıyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Çalıştığınız tünelle başka bir heyecan da yaşıyorsunuz. Burada tek kadın olmak ayrıca bir avantaj oldu benim için. Çok rahat bir hamilelik süreci yaşadım. Bebeğim doğmadan projenin maskotu oldu, herkesin beklediği bir çocuk haline geldi. Umarım sağlıkla gelir, umarım projemiz de sağlıkla açılır."

"Burada olmaktan keyif alıyorum"

Soylu, bir kadın olarak tünel gibi projelerde çalışmanın kendisi için hiç zor olmadığını, işini çok sevdiğini şöyle anlattı:

"Öncelikle sevmek gerekiyor, seviyorsanız hiçbir zorluğu yok. Ben başka bir iş yapamazdım diye düşünüyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. İnşaat sektörüne gönül vermişseniz bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz."

Bayrama yetiştirme çabası

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yapım çalışmalarına yap-işlet-devret modeliyle Eylül 2011'de başlandı. 1 Temmuz 2018'den itibaren kamu olanaklarıyla devam eden projede 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ve 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı.

Sabuncubeli geçidinde yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e düşürüldü, 14 viraj ortadan kaldırıldı. Tüneller, günde ortalama 40 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunda hem güvenlik hem hız hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.

9 Eylül'de iki ucu birleştirilen tünellerin mevcut İzmir-Manisa karayoluna bağlanması, çevre düzenlemesi ve diğer üstyapı işlemlerinin tamamlanması sonrası, güzergahta Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak bayram öncesi hizmete sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA