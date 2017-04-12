Hem kenti güzelleştiriyor hem ev geçindiriyorlar

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün peyzaj çalışmalarında görev alan 75 kadın, çeşitli yerlere diktikleri mevsimlik çiçeklerle kenti renklendirirken, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı şehirde çevrenin daha güzel ve bakımlı olması için baharın gelişiyle çiçek dikim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Erken saatlerden itibaren şehrin çeşitli noktalarına dağılan 75 kadın, adeta arı gibi çalışarak, kavşak, refüj ve parklara mevsimlik çiçek ile fidan diyor.