Hayvanlara şiddet uygulayanlara 674 bin lira ceza

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, 2017 yılında hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında, hayvanlara uygun davranmayan 69 kişiye toplam 674 bin 237 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bölge müdürlüğü ayrıca 2017 yılında 60 bin hayvanın kısırlaştırıldığını belirtti.

Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerini kapsayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, hayvan haklarını korumaya devam ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da hayvanları koruma faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etti. Geçtiğimiz yıl bölge müdürlüğümüz çalışma alanında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara uygun davranmayan 69 kişiye toplam 674 bin 237 TL idari para cezası uygulandı. Cezalar genelde; hayvanlara şiddet uygulayan, sahibi oldukları hayvanlara gereken önemi vermeyen kişilere uygulandı. Sokak hayvanlarının korunması için, vatandaşlarımıza yıl boyunca çeşitli etkinlikler, afiş, broşür ve bilgilendirme panoları ile bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmaktadır. İllerde her yıl düzenli olarak en az 4 kez yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında da bu konular sürekli görüşülmektedir. 2018 yılında da DKMP 4. Bölge Müdürlüğü tüm birimlerde hayvanları koruma ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam edecektir. Hayvanlara kötü davranışta bulunan kişi veya kurumların DKMP il şube müdürlüklerine bildirilmesi hayvanları koruma çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır."

Kısırlaştırılma çalışmaları devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, görev alanında bulunan Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların nüfusunu kontrol altına almak amacıyla belediyeler tarafından yapılan kısırlaştırma çalışmalarına destek veriyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, bu yıl kısırlaştırılma çalışmalarına Bakanlık tarafından 285 bin TL'lik destek verildiğini belirterek, "2017 yılında bir önceki yıla oranla kısırlaştırılan hayvan sayısı yüzde 50 oranında artmıştır. 2016 yılında 40 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırılırken, 2017 yılında kısırlaştırma sayısı 60 bin olmuştur. Kısırlaştırılan hayvanlar aşılanıp işaretlendikten sonra alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Bakanlığımız 2018 yılında da, kısırlaştırma yapan belediyelere ödenek aktararak sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasına destek sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA